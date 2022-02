Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Trunkenheitsfahrt in Winkelbach

Winkelbach (ots)

Am 13.02.2022 gegen 01:45 Uhr wurde in der Wiedstraße in Winkelbach ein betrunkener Fahrzeugführer gemeldet. Eine Funkstreifenwagenbesatzung konnte die Person einer Kontrolle unterziehen. Der 34jährige Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von 1,98 Promille.

Es wurde eine Blutprobe entnommen. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß der Fahrer schon nicht mehr. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

