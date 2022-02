Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mehrere Briefsendungen aus Postbriefkästen entnommen und aufgerissen

Kamp-Bornhofen (ots)

Kamp-Bornhofen - Am 09.02.2022 in der Zeit zwischen ca. 12:15 Uhr und 14:00 Uhr wurde durch eine/n bislang unbekannte/n Täter/in aus zwei Briefkästen der Deutschen Post wahllos Briefsendungen herausgenommen und aufgerissen. Die angegangenen Postbriefkästen befinden sich beide in der Rheinuferstraße. Aus dem Briefkasten in Höhe der Postfiliale wurden mehrere Briefe entnommen und geöffnet welche in der Nähe befindlichen Bahnhofstraße in einer offenen Garage aufgefunden wurden. Aus einem weiteren Briefkasten gegenüber des Schwimmbades wurden ebenfalls mehrere Briefe herausgenommen, direkt vor Ort aufgerissen und auf dem Bürgersteig davor zurückgelassen. Bei dem geschilderten Sachverhalt handelt es sich um eine Straftat wegen der Verletzung des Briefgeheimnisses. Zeugen, die Beobachtungen zu der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich bei der PI St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771 93270 zu melden.

