POL-PDMT: Suchtpräventionstag an der Realschule+ Katzenelnbogen

Polizei Diez informiert Schüler über Gefahren

Katzenelnbogen (ots)

-Katzenelnbogen- In mittlerweile schon gewohnter Regelmäßigkeit wurde am Mittwoch, den 09.02.2022 durch das Drogenpräventionsteam der Polizeiinspektion Diez ein Suchtpräventionstag in Bezug auf Drogen und Alkohol in der Jahrgangsstufe 8 der Realschule + in Katzenelnbogen durchgeführt. Dabei wurden den ca. 50 Schülerinnen und Schülern von Polizeikommissarin Laura Hannappel und Polizeioberkommissar Michael Merz einzelne Betäubungsmittel in ihrer Wirkweise und auch den typisch damit einhergehenden Gefahren näher gebracht. Es ging auch um den Einfluss von Rauschmitteln im Straßenverkehr und die Konsequenzen für den Führerschein, den sicher viele der Schüler bald erwerben möchten. Die Jugendlichen und auch die Lehrkräfte zeigten sich dabei überrascht aber auch schockiert, sodass es für die beiden Polizeibeamten ein insgesamt gelungener Vormittag war. Eine weitere Veranstaltung dieser Art ist für die kommende Woche geplant. Die Polizei freut sich über Anfragen weiterer interessierter Organisationen/Einrichtungen an solchen Veranstaltungen.

