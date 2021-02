Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hatzenbühl - PKW Reifen aufgestochen

Hatzenbühl (ots)

Hatzenbühl; In der Nacht auf den 21.02.2021 wurden in der Gartenstraße die Reifen an zwei dort geparkten PKW durch unbekannte Täter aufgestochen.

