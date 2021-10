Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 47 Pkw beschädigt, Polizei sucht Zeugen

Kaarst (ots)

Am frühen Sonntag Morgen, 10.10.2021, gegen viertel nach Acht, wurden der Leitstelle der Polizei im Rhein-Kreis Neuss mehrere Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen gemeldet. Wie sich im Laufe des Einsatzes herausstellte, wurden im Zeitraum, Samstag, 09.10.2021, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 10.10.2021, 08:00 Uhr, insgesamt 47 Pkw beschädigt. Die betroffenen Fahrzeuge waren in der Mittelstraße, der Kirchstraße, der Giemesstraße und im Jungfernweg geparkt. Unbekannte Täter beschädigten sie augenscheinlich mit einem weißen Permanent-Edding. Dabei wurden die Fahrzeuge an unterschiedlichen Stellen "bemalt". Die Halter der betroffenen Fahrzeuge konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht alle persönlich erreicht werden. Betroffene Fahrzeugführer werden gebeten sich auf der Polizeiwache in Kaarst zu melden. Die Kriminalpolizei sammelt nun Hinweise bezüglich verdächtiger Personen oder Personengruppen. Hinweise werden entgegen genommen unter der Telefonnummer 02131/3000. (Ro.)

