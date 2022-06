POL-KN: (Konstanz) Unbekannter beschädigt Schranke am Krankenhaus (05.06.2022)

Konstanz (ots) - Ein Busfahrer ist am Montagnachmittag von einem Fahrgast angegriffen und geschlagen worden. Ein 21 Jahre alter Mann war bereits während der Fahrt vom Busfahrer aufgefordert worden, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Nachdem der 21-Jährige die Aufforderung ignorierte, sprach der Busfahrer den Mann an der Ausstiegshaltestelle nochmals darauf an. ...

