Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken-Nieukerk - Verkehrsunfall

Zwei Polizeibeamte verletzt

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Montag (25. Oktober 2021) gegen 04.00 Uhr befuhren zwei Polizeibeamte im Alter von 29 und 35 Jahren mit einem Streifenwagen die Dennemarkstraße in Richtung Paeschensdyck. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Streifenwagen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem, auf einer begrünten Verkehrsinsel stehenden Straßenbaum. Beide Polizeibeamte erlitten bei dem Unfall Verletzungen und wurden mit Rettungswagen zur stationären Behandlung in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Darüber hinaus wurde ein geparkter Pkw durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Die Polizei Krefeld hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell