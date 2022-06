Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Einbruch in Firma (04./06.06.2022)

Stockach (ots)

Im Zeitraum von Freitagnachmittag, 16 Uhr, bis Montagnachmittag, 17 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Firma auf dem Franz-Ziwey-Ring eingebrochen. Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Geschäftsräume. Dort durchsuchten die Täter sämtliche Räume und Schränke. Aus einem Büroraum erbeuteten die Täter Bargeld. Das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

