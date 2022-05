Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Randalierer im Freibad Kestrich

Vogelsbergkreis (ots)

Feldatal. Unbekannte Täter randalierten zwischen Freitagabend (27.05.) und Montagmorgen (30.05.) im Kestricher Freibad in der Straße "Am Welsbach". Über das verschlossene Metalltor verschafften sie sich Zutritt. Im Inneren stießen sie eine große und schwere Ruheliege mit Metallunterbau in das dortige Nichtschwimmerbecken. Dadurch entstand am Bodenbelag des Schwimmbeckens ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

