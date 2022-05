POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Hünfeld (ots) - Am Montag, dem 30.05.2022 kam es in der Großenbacher Straße, Höhe der Hausnummer 12, in Hünfeld zu einer Unfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte im Zeitraum 08:50-12:00 Uhr den geparkten Fiat einer 58-jährigen und beschädigte hierbei den linken Außenspiegel des Fahrzeuges. Es entstand Fremdschaden in Höhe von 50,00 EUR. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zum ...

