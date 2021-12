Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Arbeitsunfall, Einbruch

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Unfall mit drei Fahrzeugen auf der B 28

Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Freitagmittag auf der B 28 bei Bad Urach ereignet. Ein 40 Jahre alter Lkw-Lenker war gegen 13.20 Uhr mit seinem Laster auf der Bundesstraße von Dettingen herkommend unterwegs. Zwischen der Bleiche und den Wasserfällen musste er verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkten zwei nachfolgende Verkehrsteilnehmer zu spät und fuhren auf. Bislang konnte noch nicht ermittelt werden, ob eine 57-jährige BMW-Lenkerin zunächst auf den Lkw auffuhr und im Anschluss ein 34 Jahre alter Lenker eines Mercedes-Benz Vito oder ob der Kastenwagen den 1er BMW auf den Lkw aufschob. Die Frau zog sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, rückte die Feuerwehr an die Unfallstelle aus. Während der Straßenreinigung musste die B 28 in Richtung Ulm für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden. Im Anschluss konnte der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der BMW und der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte sich auf zirka 20.000 Euro belaufen. Kurz vor 15.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt. (ms)

Bad Urach (RT): Einbruch in Sportheim

In einen Abstellraum eines Vereinsheimes in der Straße Zittelstatt ist zwischen Donnerstag, 8.00 Uhr, und Freitag, 9.15 Uhr, eingebrochen worden. Unbekannte hatten sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Raum verschafft. Offenbar hatten sie auch versucht, in das Vereinsheim einzudringen, scheiterten aber, sodass sie hier nicht ins Gebäude gelangten. Ob etwas gestohlen wurde und die Höhe des angerichteten Sachschadens sind noch nicht bekannt. Ob der Vorfall im Zusammenhang mit den Einbrüchen vom vergangenen Wochenende steht, ist Gegenstand der derzeit laufenden Ermittlungen des Polizeipostens Bad Urach. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07125/94687-0 beim Polizeiposten Bad Urach zu melden. (ks)

Unterensingen (ES): Arbeitsunfall

Schwer verletzt wurde ein Arbeiter bei einem Unfall auf einer Baustelle an der BAB 8, im Bereich der Ausfahrt Nürtingen. Der 27-Jährige war gegen 8.50 Uhr mit einem Schneidbrenner am Arbeiten, als es aus noch ungeklärter Ursache an dem Gerät zu einer Verpuffung kam. Durch die dabei entstandene Stichflamme erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Kenntnissen nicht. Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben noch vor Ort die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen. (cw)

Kirchheim (ES): Unfall beim Überholen

Ein riskantes Überholmanöver hat am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf der B 297 zwischen Schlierbach und Kirchheim geführt. Ein 25-Jähriger war kurz vor 6.30 Uhr mit einem Audi A4 auf der Bundesstraße in Richtung Kirchheim unterwegs. Zu Beginn einer leichten, langgezogenen S-Kurve überholte er an einem Stück zwei Pkw und einen Sattelzug. Auf Höhe des Lastwagens kam ihm der BMW X3 eines 54 Jahre alten Mannes entgegen. Trotz eines Ausweichmanövers des BMW-Lenkers kam es zur Streifkollision mit dem Audi. Der A4 kollidierte beim Wiedereinscheren zudem noch mit dem vorderen, linken Eck der Sattelzugmaschine. Im Anschluss kam der Audi nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend streifte er an einer Mauer der angrenzenden Böschung entlang und kam letztendlich in einem Straßengraben hinter der Mauer zum Stehen. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Audi musste aufwändig mit einem Kranwagen geborgen werden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 25.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Audi war die B 297 bis 8.45 Uhr voll gesperrt. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell