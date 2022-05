Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Hünfeld (ots)

Am Montag, dem 30.05.2022 kam es in der Großenbacher Straße, Höhe der Hausnummer 12, in Hünfeld zu einer Unfallflucht.

Ein unbekanntes Fahrzeug streifte im Zeitraum 08:50-12:00 Uhr den geparkten Fiat einer 58-jährigen und beschädigte hierbei den linken Außenspiegel des Fahrzeuges. Es entstand Fremdschaden in Höhe von 50,00 EUR. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zum flüchtigen Fahrzeug liegen aktuell keine Hinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 06652/9658-0 mit der Polizeistation Hünfeld in Verbindung zu setzen.

Gefertigt:

Helgert, POK Polizeistation Hünfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell