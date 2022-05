Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Körperverletzung - Müllcontainer in Flammen - Hoverboard gestohlen - Kupferdiebstahl - Geldbörse gestohlen - Mountainbike gestohlen - Einbrüche

Fulda (ots)

Körperverletzung

Fulda. Am Freitagabend (27.05.), gegen 19.25 Uhr, kam es in einem Bus der Linie 6 zu einer Körperverletzung eines Busfahrers. Im Bereich von Marbach stiegen kurz zuvor zwei Männer zu. Sie fragten den Busfahrer, ob dieser nach Dietershan fahren würde. Als der Fahrer dies verneinte, wurde er von den Männern beleidigt und von einem der beiden ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss flüchteten die Täter von der Haltestelle "An der Grillenburg" aus in westliche Richtung.

Der Busfahrer beschreibt die Täter folgendermaßen: Einer war circa 45 Jahre alt, etwa 180 cm groß, hatte eine normale Figur, braune kurze Haare und trug eine braun-beige Cordweste. Der Zweite war circa 50 Jahre alt, etwa 185 cm groß, hatte ebenfalls eine normale Figur, braue kurze Haare und trug eine braune Jacke, eine braune Hose und eine Basecap mit verschiedenen Motiven.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Müllcontainer in Flammen

Fulda. Drei Papier-Müllcontainer brannten am Freitagabend (27.05.), gegen 23 Uhr, im Bereich eines Schulhofs in der Straße "Am Kronhof". Die Container gerieten auf bislang unbekannte Weise in Brand und mussten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro.

In der Nacht auf Sonntag (29.05.) brannte, gegen 0 Uhr, ein weiterer Müllcontainer auf dem gleichen Schulhof. Auch hier ist die Brandursache bisher unbekannt. Es entstand circa 300 Euro Sachschaden.

In beiden Fällen wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Die Polizei Fulda hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Brandentstehung geben können, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Hoverboard gestohlen

Fulda. In der Schillerstraße stahl ein unbekannter Täter am Donnerstagabend (26.05.) ein Hoverboard im Wert von circa 200 Euro. Das Board war vor einem Wohnhaus abgestellt, als der Täter auf einem schwarzen Mountainbike vorbeikam und das Fahrzeug stahl. Er flüchtete in Richtung Pacelliallee. Zeugen beschreiben den Täter als circa 25 Jahre alt, mit dünner Statur, bekleidet mit einer dunklen Hose, einem weißen T-Shirt und einer Sonnenbrille.

Kupferdiebstahl

Fulda. Unbekannte stahlen zwischen Samstag (21.05.) und Montag (23.05.) Kupferrohre im Wert von circa 1.500 Euro aus einem Neubau im Klosterwiesenweg im Stadtteil Neuenberg. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Geldbörse gestohlen

Fulda. In einem Lebensmittelmarkt in der Frankfurter Straße stahlen Unbekannte am Freitagmorgen (27.05.), gegen 10.30 Uhr, in einem unbeobachteten Moment eine Geldbörse aus einem Einkaufswagen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Mountainbike gestohlen

Fulda. Am Donnerstag (26.05.) stahlen Unbekannte in der Künzeller Straße ein Mountainbike der Marke Bergamont im Wert von circa 500 Euro. Das Zweirad stand auf einem Abstellplatz hinter einem Wohnhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Kompostierungsanlage

Künzell. Unbekannte brachen zwischen Dienstagabend (24.05.) und Samstagmorgen (28.05.) in ein Gebäude einer Kompostierungsanlage in der Straße "Lanneshof" ein. Die Täter drangen über ein Fenster in einen Aufenthaltsraum ein und stahlen einen mechanischen Personenzähler. Sie hinterließen 75 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Eiterfeld. Am Freitagabend (27.05.) wurde festgestellt, dass Unbekannte versucht hatten in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Röth" einzubrechen. Es kam lediglich zu circa 100 Euro Sachschaden, da die Haustür den Hebelversuchen standhielt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Künzell. Ein Mehrfamilienhaus in der Mecklenburger Straße wurde zwischen Donnerstagmorgen (26.05.) und Freitagmorgen (27.05.) zum Ziel Unbekannter Einbrecher. Die Täter hebelten ein Fenster einer Erdgeschosswohnung auf und durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand circa 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell