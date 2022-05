Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Außenspiegel beschädigt - Roller gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Außenspiegel beschädigt

Schlitz. Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Sonntag (29.05.) den rechten Außenspiegel eines roten Skoda Octavia. Das Fahrzeug war in der Bahnhofstraße an einem Gehweg geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Roller gestohlen

Alsfeld. Aus dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Haas-Straße entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag (29.05.) auf unbekannte Weise zwei Roller. Es handelt sich dabei um ein rotes Kleinkraftrad des Herstellers Hyosung mit dem amtlichen Kennzeichen "139 SDI" sowie ein orangenes Kleinkraftrad des Herstellers Yamaha mit dem Kennzeichen "029 JNR". Auch ein Roller des Herstellers Aprilla mit dem Kennzeichen "440 PGU" wurde in diesem Zeitraum in der Adolf-Spieß-Straße durch Unbekannte entwendet. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

