POL-KLE: Rheurdt - Einbruch in Lager

Goch - Hülm (ots) - Am Freitag 27.05.2022 um 23:55 Uhr befuhr ein 31 jähriger Mann aus Mönchengladbach mit seinem Pkw VW Golf den Hülmer Deich in Fahrtrichtung Weeze. In einer Rechtskurve musste der Fahrer einem Reh ausweichen, kam dadurch nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich im dortigen Straßengraben und kam einige Meter weiter auf einem Feld zum Stehen. Der Fahrer musste durch die örtliche Feuerwehr ...

