Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizeieinsatz wegen Schusswaffe

Mainz-Neustadt (ots)

Auf Streifenfahrt bemerkten zwei Polizeibeamte ein BMW SUV, das mitten auf der dreispurigen Fahrbahn stand. Die Fahrertür stand offen und am Heck des Fahrzeugs befanden sich zwei männliche Personen. Einer der Männer begab sich im nächsten Moment zur Fahrertür. Beim Einsteigen bemerkten die Beamten, wie der Fahrer sich eine silberfarbene Schusswaffe in den Hosenbund steckte und in Richtung Hauptbahnhof losfuhr.

Die Polizisten hefteten sich an das Fahrzeug und führten weitere Streifen zu. Schließlich wurde das Fahrzeug auf Höhe der Boppstraße angehalten und der Fahrer aufgefordert, mit erhobenen Händen aus dem Fahrzeug auszusteigen und sich auf den Boden zu legen. Der Fahrer, ein 32-jähriger Mainzer, verhielt sich kooperativ und kam der Aufforderung nach.

Nachdem er gefesselt war, wurden er und sein Fahrzeug durchsucht. Unter dem Beifahrersitz fanden die Beamten die Schusswaffe und einen Teleskopschlagstock in der Fahrertür. Beide wurden sichergestellt.

Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Schusswaffe um eine Druckluftpistole handelte, die der 32-Jährige, berechtigt durch einen kleinen Waffenschein, verdeckt tragen durfte.

Was es mit dem zweiten Mann an dem Fahrzeug auf sich hatte, ist Teil der gegenwärtigen Ermittlungen. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell