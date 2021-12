Polizei Bielefeld

POL-BI: Firmen Transporter und Elektroauto gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sennestadt - In der Nacht zu Samstag, 04.12.2021, haben Diebe am Wupperweg einen Mercedes Sprinter gestohlen. Am letzten Novemberwochenende wurde ein E-Pkw von der Verkaufsfläche eines Autohauses in Sennestadt entwendet.

Der elektroangetriebene Nissan Leaf stand in dem Zeitraum zwischen Freitag, 26.11.2021, und Dienstag, 30.11.2021, auf einem Firmengelände an der Kreuzung Paderborner Straße und Lämershagener Straße. Bei dem weißen Pkw handelt es sich um einen Jahreswagen aus dem Baujahr 2020. Zum Abtransport des E-Autos könnten die Diebe ein anderes Fahrzeug oder einen Anhänger benutzt haben.

Ein Mitarbeiter eines Handwerksbetriebs aus Leopoldshöhe hatte sein Firmenfahrzeug zwischen Freitag, 03.12.2021, gegen 18:00 Uhr, am Wupperweg abgestellt. Am nächsten Morgen bemerkte er gegen 10:30 Uhr, dass der Mercedes Sprinter mit einigen Werkzeuge verschwunden war. Der blaue Transporter trug eine orange Firmenaufschrift und Kennzeichen aus Lippe. Er stammt aus dem Baujahr 2015.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell