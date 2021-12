Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen verhindern Fahrrad-Diebstahl

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Mitte-

Ein Dieb geriet am Samstag, 04.12.2021, in den Focus zweier aufmerksamer Zeugen, als er ein Fahrrad stahl. Polizisten fassten den Täter und übergaben das Rad dem Besitzer.

Ein Bielefelder verschloss sein Fahrrad vor einem Supermarkt an der Große-Kurfürsten-Straße und betrat den Laden zum Einkaufen. Während seiner Abwesenheit, griff sich gegen 12:15 Uhr ein Mann das verschlossene Fahrrad.

Einer Bielefelderin und einem Mann aus Soest fiel der Dieb auf, da er das schwarze Herrenrad von dem Fahrradständer über den Parkplatz des Marktes in Richtung Arndtstraße trug. Sie vermuteten, dass das Rad am hinteren Reifen verschlossen war, weil der Täter das Rad anheben musste, um es fortzubewegen. Die Zeugen riefen die Polizei und beobachteten den Dieb weiter. Als die Polizisten eintrafen, zeigten die Beobachter den Beamten ein Haus an der Arndtstraße, in das der Täter das Fahrrad geschoben hatte.

Die Polizisten fanden in dem Hausflur das gestohlene und noch verschlossene Herrenrad.

Anhand der Beschreibung erkannten die Beamten den Tatverdächtigen im Nahbereich. Während der Kontrolle des Mannes, meldete sich der Eigentümer des Rades bei den Beamten und erklärte, soeben den Diebstahl seines Fahrrades bemerkt zu haben. Er konnte sein Eigentum wieder in Empfang nehmen. Der polizeibekannte 33-jährige Dieb aus Bielefeld erhält eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell