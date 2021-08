Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L072

Wöbbelin (ots)

Am 08.08.2021 um 15:45 Uhr kam es kurz hinter der Ortslage Wöbbelin zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 83-jährige Fahrzeugführer eines Chevrolets die L072 aus Schwerin kommend in Richtung Ludwigslust. Ungefähr 1,5 km nach dem Ortsausgang Wöbbelin kam der Fahrzeugführer aus bisher ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn ab und kollidierte ungebremst mit einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer verstarb noch an der Unfallstelle. Im Zuge der Bergungsarbeiten musste die L072 zeitweise beidseitig gesperrt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 6500EUR geschätzt.

M. Kuhle Dienstgruppenleiter Polizeihauptrevier Ludwigslust

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell