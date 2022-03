Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Drei Verletzte bei Unfall mit Motorrad

Nieder-Olm / Essenheim (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der Kreisstraße 31 zwischen Nieder-Olm und Essenheim zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte ein 19jähriger Motorradfahrer aus Ingelheim eine Fahrzeugkolonne. Der vorderste Fahrzeugführer, ein 59jähriger aus Ober-Olm, war gerade im Begriff nach links in einen Wirtschaftsweg einzubiegen. Dies erkannte der Motorradfahrer zu spät und stieß mit dem Pkw zusammen. Der Motorradfahrer und seine 18jährige Sozia stürzten und wurden schwer verletzt in Mainzer Krankenhäuser eingeliefert. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für drei Stunden gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell