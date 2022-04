Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Autohaus beschäftigt Polizei

Espelkamp (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in die Neubauhalle eines Autohauses an der Beuthener Straße eingebrochen. Dazu hebelten die Täter eine Tür auf und entwendeten aus der Halle für Autos der Marke Hyundai den Ermittlungen zufolge unter anderem diverse Bildschirme, Drucker sowie acht Wallboxen. Der Tatzeitraum kann auf Sonntag, 19.30 Uhr bis Montag, 7 Uhr eingeschränkt werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon (0571) 88660 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell