Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Betrunkener Radfahrer zieht sich schwere Kopfverletzung zu

Rahden (ots)

Der Weg nach Hause verlief für einen alkoholisierten Rahdener nicht unglimpflich. Er stürzte mit seinem Fahrrad in Preußisch-Ströhen und zog sich eine schwere Kopfverletzung zu.

In der Nacht zu Sonntag, erhielten Rettungskräfte der Polizei und Feuerwehr, gegen 00:45 Uhr, die Mitteilung, dass ein Fahrradfahrer auf der 'Alten Kirchstraße' in Höhe der Überführung des Flusses 'Große Aue' gestürzt ist. In Folge der Ermittlungen ist der Radfahrer auf dem Nachhauseweg, in Fahrtrichtung Preußisch-Ströher-Allee, mit dem Kopf gegen das rechtsseitige Geländer der Überführung geprallt. Hierbei erlitt er eine blutende Kopfplatzwunde. Der Rettungswagen brachte den Mann zunächst in das Krankenhaus Rahden. Allerdings wurde dieser von dort, aufgrund der Schwere der Verletzung, direkt in das Johannes Wesling Klinikum Minden transportiert. Der 53-Jährige war ansprechbar und räumte seinen Alkoholkonsum ein. Dieser konnte vor Ort auch durch einen Atemalkoholtest festgestellt werden. Dem Verunfallten wurde zudem noch eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell