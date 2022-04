Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sachbeschädigungen auf dem Südfriedhof

Minden (ots)

Am Freitag kam es in der Mittagszeit, gegen 13:00 Uhr, auf dem Südfriedhof in Minden zu Brandlegungen und Vandalismus auf den dortigen Gräbern. Der dort brennende Grabschmuck war bereits vor Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei ausgebrannt, sodass keine Gefahr mehr davon ausging. Gegen 14:20 Uhr erfolgten jedoch weitere Meldungen über brennende Grabstätten auf dem Südfriedhof. Die Polizisten trafen auf ein weiteres Grab mit brennendem Grabschmuck und konnten diese notdürftig mittels eines Feuerlöschers löschen. Die weiteren Löscharbeiten wurden durch die Feuerwehr durchgeführt. Nach den Löscharbeiten wurden durch die Polizisten in Tatortnähe weitere, durch Vandalismus beschädigte, Gräber vorgefunden. Hier wurden willkürlich Grabsteine und Grabschmuck beschädigt. Durch eine intensive Fahndung konnte ein 12-Jähriger auf dem Friedhof angetroffen werden, der nach jetzigem Ermittlungsstand als dringend tatverdächtig in Betracht kommt und im Anschluss an seine Mutter übergeben wurde. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Weitere Zeugen der Tat können sich bei der Polizei Minden-Lübbecke melden.

