Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Zwei versuchte Einbrüche in der hohen Egge Unterweg

Sprockhövel (ots)

In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagnachmittag versuchten Unbekannte in zwei nebeneinander stehende Häuser einzubrechen. An einem freistehenden Einfamilienhaus versuchten die Täter die Terrassentür aufzuhebeln, das Öffnen gelang ihnen jedoch nicht. Am angrenzenden Nachbargrundstück versuchten die Täter in ein Gartenhaus einzudringen, aber auch hier schlug der Einbruch fehl. Die Täter flüchteten unerkannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell