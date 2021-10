Polizei Essen

POL-E: Essen: Versuchter Raub mit Schusswaffe auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45355 E.-Bochold:

Am Dienstagabend (19. Oktober) gegen 21:30 Uhr betrat ein Mann eine Tankstelle auf der Bocholder Straße. Er nahm eine Getränkeflasche und bezahlte diese an der Kasse. Als die 30-jährige Kassiererin ihm das Wechselgeld aushändigen wollte, zog der Unbekannte einen Beutel, legte diesen auf den Verkaufstresen und forderte Geld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, zog er eine Schusswaffe, die er auf die 30-Jährige richtete. Als die Tankstellen-Mitarbeiterin sich weigerte und drohte, die Polizei zu rufen, verschwand der Täter in unbekannte Richtung.

Laut Zeugenaussage konnte der Täter wie folgt beschrieben werden:

- Osteuropäischer Phänotyp und osteuropäischer Akzent - Ca. 1,75 bis 1,80 m groß - Schwarz-weiße Totenkopf-Maske über Mund und Nase gezogen - Schwarze Adidas-Daunenjacke (Marke im linken Brustbereich aufgestickt) - Blauer Kapuzenpullover unter der Jacke - Dunkelblaue Jogginghose mit jeweils rot-gelben Flammen am Hosenende, weiße Symbole beidseitig am Hosenanfang - Dunkle Socken - Schwarze Sneaker

Wenn Sie verdächtige Beobachtungen im Bereich Bocholder Straße / Jahnstraße gemacht haben oder Angaben zum mutmaßlichen Täter machen können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell