POL-EN: Ennepetal- Täter erbeuten Schmuck bei Einbruch

Ennepetal (ots)

Unbekannte brachen am Mittwoch in der Zeit von 10 bis 16 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus am Schlagbaum ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten alle Etagen des Hauses. Sämtliche Schränke und Behältnisse wurden geöffnet und durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen erlangten die Täter Schmuck. Hinweise auf die Einbrecher gibt es bislang nicht.

