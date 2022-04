POL-EN: Gevelsberg- In Tunnel am Hedtstück eingebrochen

Breckerfeld (ots) - Am Dienstagmorgen ist es, gegen 08:50 Uhr, auf der Frankfurter Straße in Breckerfeld zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Alle Unfallbeteiligten wurden bei einem Zusammenstoß schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 29-jährige Gevelsbergerin mit ihrem BMW auf der Frankfurter Straße in Richtung Halver. In dem Fahrzeug befand ...

mehr