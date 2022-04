Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Sprockhövel (ots)

Am Montag war ein 62-jähriger Sprockhöveler, gegen 12:45 Uhr, mit seinem Honda auf der Wuppertaler Straße in Richtung Niedersprockhövel unterwegs. In Höhe der Hausnummer 59 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die am Fahrbahnrand geparkten PKW, die nicht unerheblich beschädigt wurden. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Zeugen beobachteten den Unfall und informierten die Polizei. Diese konnten das Unfallfahrzeug an der Halteranschrift feststellen. Der Halter öffnete auf Klingeln die Tür. Er stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol, ein durchgeführter Test ergab einen deutlichen Wert. Er wurde zur Polizeiwache in Hattingen gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell