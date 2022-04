POL-EN: Schwelm- Junge beim Überqueren der Fahrbahn von Pkw erfasst

Hattingen (ots) - In der Zeit vom Sonntag bis Montagmorgen brachen Unbekannte in ein Reihenhaus in der Bachstraße ein. Die Täter hebelten ein Küchenfenster auf und gelangten so in das Innere des Hauses. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten, ob sie dabei Beute fanden, ist bisher nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Telefon: ...

