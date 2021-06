Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Unfall nach Bremsmanöver, mutmaßlicher Verursacher flüchtet

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Gegen 16 Uhr am Dienstagnachmittag ist es auf der Straße An der Landwehr in Kaldenkirchen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach den bisher vorliegenden Schilderungen ermittelt das Verkehrskommissariat wegen Unfallflucht.

Eine 66-Jährige aus Nettetal war mit ihrem Motorroller unterwegs in Fahrtrichtung McDonald's. Sie berichtet, dass sie kurz vor der Shell-Tankstelle von einem Pkw überholt worden sei. Unmittelbar danach habe das Fahrzeug stark gebremst, um auf das Gelände der Tankstelle einzubiegen. Die Rollerfahrerin bremste ebenfalls und rutschte mit ihrem Fahrzeug gegen das Fahrzeug einer 57-Jährigen aus Duisburg, die auf der Gegenfahrbahn stand und aufgrund der Verkehrssituation warten musste.

Die beiden Insassen des Pkw, der auf die Tankstelle abgebogen war, seien ausgestiegen und hätten der Rollerfahrerin aufgeholfen, seien dann aber wieder eingestiegen und davongefahren, berichten die beiden Frauen, die an dem Unfall beteiligt waren. Bei dem Pkw habe es sich um ein Fahrzeug mit ausländischem, höchstwahrscheinlich niederländischem Kennzeichen gehandelt.

Das Verkehrskommissariat sucht nun die beiden Insassen dieses Autos sowie Zeugen, die Angaben über die Unfallsituation machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen genommen./hei (428)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell