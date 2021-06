Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Einbruch in Einfamilienhaus

Willich-Schiefbahn (ots)

Zwischen 15.30 und 19 Uhr am Dienstagnachmittag sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Bereich der Linsellesstraße in Schiefbahn eingebrochen. Sie drangen auf unbekannte Weise über die Terrassentür ein und entwendeten eine größere Menge Bargeld.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 an die Kriminalpolizei./hei (425)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell