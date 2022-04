POL-MI: Einbruch in Gaststätte

Minden (ots) - Am Freitag kam es in der Mittagszeit, gegen 13:00 Uhr, auf dem Südfriedhof in Minden zu Brandlegungen und Vandalismus auf den dortigen Gräbern. Der dort brennende Grabschmuck war bereits vor Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei ausgebrannt, sodass keine Gefahr mehr davon ausging. Gegen 14:20 Uhr erfolgten jedoch weitere Meldungen über brennende Grabstätten auf dem Südfriedhof. Die Polizisten trafen ...

mehr