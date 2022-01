Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220126-2: Polizisten stellen Randalierer

Erftstadt (ots)

Polizisten haben am Dienstag (25. Januar) einen Bahnfahrgast (38) in Erftstadt in Gewahrsam genommen, nachdem dieser zuvor einen Bahnmitarbeiter (35) verletzt haben soll und sich Anweisungen von Polizisten widersetzt hatte.

Laut ersten Erkenntnissen habe der 35-Jährige gegen 13 Uhr die Fahrkarten des Mannes in einer Regionalbahn kontrollieren wollen. Zudem habe er ihn darauf hingewiesen, seinen Mundschutz aufzuziehen. Der 38-Jährige habe den Bahnmitarbeiter daraufhin beschimpft. Als der Kontrolleur den aggressiven Mann an einer Haltestelle in Erftstadt am Aussteigen hindern wollte, habe der 38-Jährige ihn gewürgt und an der Hand verletzt.

Eintreffende Polizisten trennten die beiden Männer voneinander. Dabei ignorierte er die Aufforderungen der Beamten und leistete so massiven Widerstand, dass die Polizisten ein Reizstoffsprühgerät einsetzten und Unterstützung anfordern mussten.

Rettungskräfte versorgten den Leichtverletzten anschließend auf dem Bahnsteig. Der verletzte Bahnmitarbeiter begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Ein Atemalkoholtest bei dem 38-jährigen Mann zeigte ein Ergebnis von 1,8 Promille. Die Polizisten brachten ihn zur Ausnüchterung in ein Polizeigewahrsam. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. In der Folge muss er sich in einem Verfahren wegen des Verdachts der vorsätzlichen einfachen Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell