POL-HG: Duo stiehlt E-Mountainbike - Eigentümer gesucht +++ Schmierereien an landwirtschaftlicher Einrichtung +++ Verletzte bei Unfall auf Niederstedter Straße

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Duo stiehlt E-Mountainbike - Eigentümer gesucht, Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Holzhäuser Straße, 12.04.2022, 23.20 Uhr

(pa)Am Dienstagabend wurden in Bad Homburg zwei Fahrraddiebe ertappt. Nun sucht die Polizei nach der Eigentümerin oder dem Eigentümer des gestohlenen Rades. Gegen 23.20 Uhr konnte ein Fußgänger in der Holzhäuser Straße in Gonzenheim zwei Männer beobachten, die ein Mountainbike trugen, an dem noch ein Fahrradschloss angebracht war. Durch den Zeugen angesprochen ließ das Duo das Fahrrad zurück, um direkt die Flucht zu ergreifen. Beschrieben wurde beide als etwa 25 Jahre alt und dunkel gekleidet mit Kapuzen auf dem Kopf. Bislang ist nicht bekannt, wo das Rad, bei dem es sich um ein neon-orangenes Elektro-Mountainbike der Marke "Cube" handelt, gestohlen wurde. Die Eigentümerin oder der Eigentümer wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

2. Schmierereien an landwirtschaftlicher Einrichtung, Steinbach, Verlängerung Praunheimer Weg, 10.04.2022, 16.00 Uhr bis 12.04.2022, 08.30 Uhr

(pa)Einen Schaden von schätzungsweise 1.500 Euro verursachten Unbekannte in den vergangenen Tagen durch Farbschmierereien in Steinbach. Wie am Dienstagmorgen angezeigt wurde, hatte jemand in der Zeit seit Sonntagnachmittag eine an einem Feldweg in Verlängerung des Praunheimer Wegs gelegene Scheune bzw. Halle für landwirtschaftliche Maschinen mit Farbe beschmiert. Neben dem Gebäude wurden auch zwei Anhänger sowie ein Container zu Zielen der Schmierereien. Da diese unter anderem auch verfassungsfeindliche Symbole umfassten, ermittelt die Bad Homburger Kriminalpolizei. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Verletzte bei Unfall auf Niederstedter Straße, Niederstedter Straße, zw. Oberursel Oberstedten und Bad Homburg (Gemarkung Oberusel), 12.04.2022, gg. 14.00 Uhr

(pa)Auf der Niederstedter Straße zwischen Oberursel Oberstedten und Bad Homburg kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden und ein Sachschaden von rund 25.000 Euro entstand. Ein 20-jähriger Usinger, der gegen 14.00 Uhr mit einem Renault die Niederstedter Straße aus Richtung Oberstedten kommend befuhr, wollte in Höhe der B 456 nach links zur Zufahrt der Bundesstraße abbiegen. Dabei übersah der Autofahrer einen entgegenkommenden Seat, sodass es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Pkw kam. Dabei wurden sowohl der Renault-Fahrer als auch der 46-jährige Kronberger am Steuer des Seat leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide in umliegende Krankenhäuser. Ihre Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

