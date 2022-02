Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220217.4 Wesselburen: Dieb hat leichtes Spiel

Wesselburen (ots)

Ein leichtes Spiel hatte ein Taschendieb am Dienstagvormittag in Wesselburen. Die Kundin eines Supermarktes stellte ihre Handtasche kurzfristig auf eine Fensterbank, so dass der Täter nur zugreifen musste.

Gegen 10.10 Uhr hielt sich die Geschädigte bei Aldi in der Bahnhofstraße auf. Nach dem Bezahlen begab sie sich hinter dem Kassenbereich zu einem Ständer mit Pflanzen und stellte ihre Handtasche auf eine Fensterbank, um sich die Pflanzen anzusehen. Anschließend verließ sie den Markt und bemerkte erst zuhause, dass ihre Tasche weg war. Die fand eine Zeugin in einem Gebüsch am Parkplatz des Geschäftes wieder auf. Aus dem Inneren fehlte das Geld, der restliche Inhalt war komplett.

Hinweise auf den Dieb gibt es bisher keine - Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Wesselburen unter der Telefonnummer 04833 / 448976 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell