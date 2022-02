Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220217.2 Kremperheide: Vorfahrt missachtet- Kradfahrer schwer verletzt

Kremperheide (ots)

Am Mittwoch kam es um 17:15 Uhr zu einem Unfall an der Einmündung Martin-Luther-Weg/Dorfstraße. Aus dem Martin-Luther-Weg kommend, wollte ein 77jähriger Itzehoer mit seinem BMW nach links auf die Dorfstraße Richtung Itzehoe einbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten 61jährigen Kradfahrer, der aus Itzehoe kommend Richtung Krempermoor unterwegs war und kollidierte mit diesem im Einmündungsbereich. Hierbei zog sich der Kradfahrer schwere Verletzungen zu. Er kam in das Klinikum Itzehoe.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell