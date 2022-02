Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220217.3 Krempe: Windböe erfasst E-Scooter

Krempe (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen hat eine Windböe in Krempe einen Rollerfahrer erfasst, so dass dieser stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Der Jugendliche kam in ein Krankenhaus.

Um 05.55 Uhr war ein Itzehoer mit einem Elektro-Roller auf dem Geh- und Radweg der Straße Buntenhof aus Richtung Krempermoor kommend in Richtung Krempe unterwegs. In Höhe der Hausnummer 1 überfuhr er einen Brückenbereich, als ihn eine Windböe erfasste. Dadurch stürzte der 16-Jährige, prallte gegen das Brückengeländer und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen in ein Krankenhaus, an dem Roller entstand kein Schaden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell