FW-MG: Brand in einer Grundschule

Mönchengladbach-Bettrath, 13.02.2022, 14:43 Uhr, Von-Groote-Straße (ots)

Am heutigen Nachmittag bemerkten aufmerksame Passanten eine Rauchentwicklung aus einem Fenster der Brückenschule und verständigten die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte mussten sich vor Ort zunächst gewaltsam einen Zugang in das verschlossene Schulgebäude schaffen. Im ersten Obergeschoss stand ein Klassenraum in Vollbrand. Die übrigen Klassenräume waren stark verraucht.

Ein eingesetzter Atemschutztrupp konnte mit einem C-Rohr den Brand schnell unter Kontrolle bringen, während ein zweiter Atemschutztrupp sämtliche Räume der Schule kontrollierte und eine Öffnung zur Entrauchung des Gebäudes schaffte. Mit einem Belüftungsgerät wurde das Obergeschoss entraucht. Bei der anschließenden Kontrolle mit einer Wärmebildkamera wurden mehrere Glutnester in der Holzdecke des betroffenen Klassenraumes entdeckt. Um an diese Glutnester zu gelangen musste die Decke, teilweise unter Einsatz von Kettensägen, geöffnet werden. Für diese aufwendigen Arbeiten wurden fünf weitere Atemschutztrupps in den Einsatz gebracht. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in den frühen Abend.

Weil ein Klassenraum durch den Brand komplett zerstört wurde und darüber hinaus weite Gebäudeteile verrußt sind, wird am Montag im Schulgebäude Von-Groote-Straße kein Unterricht stattfinden. Davon sind rund 270 Schülerinnen und Schüler betroffen. Die Schulleitung, die sich gemeinsam mit dem Fachbereich Schule und Sport und dem städtischen Gebäudemanagement vor Ort über die Schäden informiert hat, wird die betroffenen Eltern informieren. Eine Notbetreuung wird für die Eltern angeboten, die kurzfristig keine andere Betreuungsmöglichkeit organisieren können. Am Dienstag wird wieder Unterricht stattfinden, je nach Stand der Aufräum- und Reinigungsarbeiten in Präsenz oder Distanz.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rüstwagen, ein Gerätewagen Atemschutz, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Christoph Wellen

