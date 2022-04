Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Zwei Tatverdächtige im Alter von 28 und 29 Jahren befinden sich seit Mittwochvormittag wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in Untersuchungshaft. Die beiden Männer sollen in der Nacht zum Dienstag in ein Café in der Myliusstraße in Ludwigsburg eingebrochen sein. Der Eigentümer der Gaststätte erhielt über das Alarmsystem Kenntnis von dem Einbruch und verständigte umgehend die Polizei. Beide Tatverdächtigen konnten durch sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen kurz darauf im Tatortbereich vorläufig festgenommen werden. Mutmaßlich hatte sich einer der Tatverdächtigen auf der Flucht einer Tasche entledigt, die von der Polizei aufgefunden werden konnte. In dieser befand sich Bargeld in Höhe einer vierstelligen Summe, welches vermutlich aus einem in dem Café aufgestellten Geldspielautomaten entwendet worden war. Beide Tatverdächtige wurden am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl, setzte ihn in Vollzug und wies den 29-jährigen Kosovaren und den 28-Jährigen Albaner in eine Justizvollzugsanstalt ein.

