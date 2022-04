Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Jugendliche attackieren E-Scooter-Fahrer

Minden (ots)

Am Samstagabend hat eine Gruppe von Jugendlichen in der Kampstraße einen 16-Jährigen attackiert und dessen E-Scooter gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Den Erkenntnissen nach hatte der Mindener zusammen mit einem gleichaltrigen Freund gegen 19.10 Uhr jeweils mit einem E-Scooter die Kampstraße in Richtung des Martinkirchhofs befahren, als ihnen auf dem Gehweg eine Gruppe bestehend aus mehreren männlichen Jugendlichen und einem Mädchen auffiel. Als die Teenager schließlich mit ihren Elektrokleinstfahrzeugen die Gruppe passierten, liefen ihnen die Unbekannten plötzlich nach und traktierten den 16-Jährigen in Höhe eines Wettbüros mit Schlägen und Tritten, sodass dieser stürzte und sich offenbar leicht verletzte. Daraufhin nahm einer der Angreifer den E-Roller an sich und fuhr damit in Richtung des Königswalls davon. Der zweite 16-Jährige blieb unversehrt und hatte flüchten können. Eine Nahbereichsfahndung der alarmierten Polizei nach den Tätern blieb ergebnislos.

Einer der männlichen Unbekannten konnte mit einem markanten pink- oder rosafarbenen Pullover sowie dunklen gelockten Haaren beschrieben werden. Alle Unbekannten dürften sich den Angaben zufolge in einem Alter von etwa 16 bis 18 Jahren befinden.

Zeugenhinweise zu der Personengruppe werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell