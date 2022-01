Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Make-Up-Diebin

Jena (ots)

Eine 10-jährige Ladendiebin wurde am Montagnachmittag in einer Drogerie in der Innenstadt gestellt. Das Mädchen bewegte sich in dem Laden Unterm Markt und entnahm waren aus dem Regal. Zuerst legte sie das Make-Up in den mitgeführten Einkaufkorb, um es anschließend in ihrem Schulrucksack zu verstauen. Hierbei wurde die 10-Jährige allerdings von einer Mitarbeiterin beobachtet und auf den Diebstahl angesprochen. Das Mädchen gab die Ware im Wert von knapp 80 Euro wieder heraus und wurde dann, nach polizeilicher Aufnahme, an ein Familienmitglied übergeben.

