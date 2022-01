Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt vermeintliches Diebesgut sicher

Offenburg (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich haben Beamte der Bundespolizei gestern Nachmittag gegen 17 Uhr vermeintliches Diebesgut sichergestellt. Bei einer Kontrolle eines 48-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen am Offenburger Bahnhof, zeigte dieser sicher während der Kontrolle zunächst unkooperativ und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Der Grund hierfür könnten diverse von ihm mitgeführte Kleidungsstücke gewesen sein. Zum Erwerb konnte er keine plausiblen Angaben machen und an allen Kleidungsstücken waren Diebstahlssicherung angebracht. Zudem hatte er eine geringe Menge an Betäubungsmittel bei sich. Das Diebesgut sowie das Betäubungsmittel wurden sichergestellt und zuständigkeitshalber der Landespolizei zur weiteren Sachbearbeitung übergeben.

