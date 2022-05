POL-OH: Automat aufgebrochen - Einbruch in Vereinsheim

Vogelsbergkreis (ots) - Außenspiegel beschädigt Schlitz. Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Sonntag (29.05.) den rechten Außenspiegel eines roten Skoda Octavia. Das Fahrzeug war in der Bahnhofstraße an einem Gehweg geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die ...

