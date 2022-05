Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda (ots)

Fulda. Unbekannte brachen am Montag (30.05.), zwischen 5.30 Uhr und 16.30 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Baugulfstraße ein. Die Täter zerstörten ein Fenster, um ins Gebäude zu gelangen. Dort durchsuchten sie mehrere Räume einer Wohnung im Untergeschoss und stahlen Bargeld in vierstelliger Höhe. Es entstand circa 350 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell