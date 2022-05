Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Misthaufen in Brand - Diebstahl von Wildkamera

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Misthaufen in Brand

Friedewald. Zwischen Donnerstag (26.05) und Freitag (27.05.) kam es im Ortsteil Lautenhausen zu mehreren Brandgeschehen. Ersten Erkenntnissen zu Folge wurde auf noch nicht bekannte Weise ein Misthaufen am Donnerstag, gegen 12.40 Uhr, an einem Feldrand im Forstweg sowie ein weiterer am Freitag, gegen 16.30 Uhr, "Am Acker" durch unbekannte Täter entzündet. Die Brände wurden durch die Feuerwehr beziehungsweise einen Landwirt abgelöscht. Die Polizei Bad Hersfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Wildkamera

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Sonntag (29.05.) in ein Haus in der Lutherstraße einzubrechen. Die Holztür hielt den Hebelversuchen stand, weshalb die Täter vermutlich von ihrem Vorhaben abließen. Im gleichen Tatzeitraum wurde zudem eine Wildkamera, die auf der Rückseite des Hauses angebracht war, entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 80 Euro. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell