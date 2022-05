Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Körperverletzung und Raub in Verbindung mit dem Kramermarkt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ein 15-jähriger Delmenhorster ist am Mittwoch, 04. Mai 2022, Opfer einer Körperverletzung geworden und später beraubt worden.

Der junge Mann befand sich gegen 21:15 Uhr auf dem Gelände des Kramermarktes und geriet nach einer Fahrt im Autoscooter mit zwei Männern aneinander. Nach einer verbalen Auseinandersetzung schlugen die beiden Männer dem 15-Jährigen noch in der Nähe des Fahrgeschäfts ins Gesicht. Um die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen, entfernte sich der 15-Jährige vom Autoscooter.

Gegen 22:30 Uhr begab er sich zum Rathausplatz, wo er sein Fahrrad am Fahrradständer abgestellt hatte. Die beiden Männer aus der Auseinandersetzung waren ihm in Begleitung eines dritten Mannes gefolgt. Zu dritt gingen sie den 15-Jährigen an, verletzten ihn im Gesicht und entrissen ihm eine Umhängetasche, in der sich Bargeld befunden hat. Von dort flüchteten die drei Männer in Richtung Innenstadt.

Die drei Männer beschrieb der 15-Jährige bei der Anzeigenerstattung wie folgt:

1. Person:

- etwa 185 cm groß - Vollbart - bekleidet mit einem dunklen Pullover und einer dunklen Jacke

2. Person:

- etwa 160 cm groß - schlanke Statur - dunkle Kleidung mit einem weißen T-Shirt unter der Jacke

3. Person

- ca. 180 cm groß - bekleidet mit einer blauen Jacke

Wer die Auseinandersetzung am Autoscooter oder am Fahrradstand am Rathausplatz beobachtet hat und weitere Hinweise zu den drei Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

