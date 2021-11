Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Technischer Defekt an Auto löst Brand aus

Weinheim (ots)

Am Montag, gegen 15:30 Uhr, geriet in der Bahnhofstraße ein Auto aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Nachdem die 55-jährige Peugeot-Fahrerin ungewöhnliche Fahrgeräusche feststellte und die Elektrik versagte, parkte sie das Auto ab und bemerkte die Rauchentwicklung im Motorraum. Kurz darauf entzündete sich die Batterie des Peugeots. Sofort eilten Passanten mit einem Feuerlöscher zu Hilfe und konnten den Brand löschen. Bei den Löschversuchen verletzte sich einer der Helfenden leicht und musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell