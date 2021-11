Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rippenweier: Autofahrerin überschlägt sich und kommt auf Dach zum Liegen

Weinheim (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 10:30 Uhr überschlug sich auf der Odenwaldstraße eine 42-jährige VW-Fahrerin und blieb auf dem Dach liegen, nachdem sie mit einem am Fahrbahnrand geparkten Hyundai kollidierte. Die 42-Jährige war von Weinheim kommend in Richtung Ursenbach unterwegs, als sie ersten Ermittlungen zufolge durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß mit dem hier abgestellten Hyundai zusammen und überschlug sich. Schwer verletzt musste die Frau von der Feuerwehr aus dem Auto befreit und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Ortsdurchfahrt von 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr voll gesperrt.

