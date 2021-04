Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen

Kaiserslautern (ots)

Diebe sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (30./31. März) im Stadtteil Morlautern in einen Pkw eingedrungen. Ihre Beute: leere Pfandflaschen und eine leere Gürteltasche. Das Auto war vermutlich über Nacht im Ruhetalweg unverschlossen abgestellt. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend, 21 Uhr, und Mittwochmorgen, 9 Uhr.

Bereits am Wochenende waren mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen gemeldet worden. Aus einem der betroffenen Wagen wurde eine Jacke gestohlen. Diese konnte am Montag in einem Grünstreifen im Bereich der Straße "Am Schlachtenturm" gefunden werden.

Eine weitere gefundene Jacke konnte bislang nicht zugeordnet werden. Möglicherweise gibt es weitere betroffene Fahrzeugbesitzer, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben. Sie werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 Kontakt aufzunehmen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell