POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunsicherer Lkw auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Wardenburg

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn wurden am Montag, 02. Mai 2022, um 14:30 Uhr, auf einen Lkw aufmerksam, der auf der Autobahn 29 in Richtung Wilhelmshaven unterwegs war und in einem schlechten Gesamtzustand zu sein schien.

Bei der Kontrolle auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Huntetal stellten sie diverse Mängel am Lkw fest. Die Weiterfahrt wurde nur noch bis zur nächsten Prüfstation genehmigt. Durch einen Sachverständigen wurde der Lkw anschließend als verkehrsunsicher eingestuft. Erhebliche Mängel wiesen die Frontscheibe und Teile der Bereifung auf. Die Luftfederung war zudem ohne Funktion. Die unzureichende Funktion der Bremsanlage bewertete er als verkehrsgefährdend.

Nach der Behebung der Mängel muss der Lkw wieder vorgeführt werden. Erst dann kann die Wiederinbetriebnahme gestattet werden.

